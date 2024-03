Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen peilt die Revanche an

1 Verzichten muss der TSV Neuhausen auf Routinier Hannes Grundler. Foto: oh

Drittligist TSV Neuhausen will gegen das HT München zurück in die Erfolgsspur finden und den Klassenverbleib klarmachen.











Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen erwischten am vergangenen Spieltag gegen den Viertplatzierten VfL Pfullingen einen gebrauchten Tag und kassierten eine deutliche 23:35-Pleite. Und das, obwohl die Maddogs zuvor vier Siege in Serie einfuhren – darunter auch ein 38:34- Erfolg gegen den Siebten TuS Fürstenfeldbruck. Aber gerade gegen Ende der Partie in Pfullingen schienen die Neuhausener Kräfte langsam zu schwinden und es wurden keine Lösungen mehr gegen die stark spielenden Gastgeber gefunden. „Pfullingen gehört zu den besten Teams der Liga und wir mussten neidlos anerkennen, dass sie einfach einen breiten und starken Kader haben“, erklärte Neuhausens Coach Tobias Klisch. Trotz alledem sind die Maddogs in dieser Runde bislang im Soll und rangieren mit einem ausgeglichen Punktekonto von 20:20 Zählern auf Rang neun und damit einem Platz im sicheren Mittelfeld.