Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: Neue, bekannte Gesichter

Für viele fühlt es sich so an, dass endlich zusammengefunden hat, was zusammengehört – auch für Daniel Brack selbst. Der ehemalige Bundesligaspieler ist der zurzeit renommierteste Trainer der Region, Drittligist TSV Neuhausen die hochklassigste Männermannschaft. „Die Egelseehalle ist die Halle, in der ich am häufigsten gespielt habe, ohne dass es meine Halle war“, sagt Brack. Zudem kennt er viele der handelnden Personen seit Jahren. Ersteres ändert sich bald: Am 6. September wird der 44-Jährige zum ersten Mal bei einem Pflichtspiel als Chefcoach der Maddogs in Neuhausen auflaufen, wenn die Mannschaft um 19.30 Uhr im Klassiker den TuS Fürstenfeldbruck empfängt. Bis dahin ist noch eine Menge Trainingsarbeit angesagt.