1 Wieder ein schneller Angriff: Außenspieler Philipp Keppeler trifft insgesamt sieben Mal. Foto: /Jörn Kehle

Der Drittligist setzt sich gegen die Rhein-Neckar Löwen II souverän mit 43:32 durch und sammelt wichtige Punkte für den Klassenverbleib.















Spannung war das einzige, was in der Egelseehalle gefehlt hat. Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gaben gegen die Rhein-Neckar Löwen II von Beginn an Vollgas und gingen mit 43:32 (25:19) als verdienter Sieger vom Feld. Es gab sehenswerte Angriffe und gelungene Abwehraktionen von allen Spielern. Dass sie derart überlegen waren, hatte kaum jemand erwartet. „Mit so etwas habe ich nicht gerechnet“, sagte Routinier Hannes Grundler strahlend. Die Maddogs zeichnete wie so oft ihr schnelles Angriffsspiel aus. Und dieses Mal fingen sie sich auch nach einer kurzen Schwächephase schnell wieder.