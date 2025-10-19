Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen mangelt es an „emotionaler Gegenwehr“

1 TSV-Keeper Niklas Prauß kann mit seinen Paraden die Pleite nicht verhindern. Foto: Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen verlieren beim HBW Balingen-Weilstetten II mit 29:39. Die Maddogs laufen von Beginn an einem Rückstand hinterher.











Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen kassierten beim HBW Balingen-Weilstetten II (Rang 13) eine herbe 29:39 (13:20)-Niederlage – und waren dabei von Anfang an nicht auf der Höhe. Vor 166 Zuschauern zeigte sich schnell – es war nicht der Abend der Neuhausener. Früh liefen die Maddogs einem Rückstand hinterher, fanden nie den Zugriff in der Defensive und unterlagen letztlich verdient gegen einen hoch motivierten und spielstarken Gegner, der seinen zweiten Saisonsieg feierte.