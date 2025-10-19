Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen mangelt es an „emotionaler Gegenwehr“
1
TSV-Keeper Niklas Prauß kann mit seinen Paraden die Pleite nicht verhindern. Foto: Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen verlieren beim HBW Balingen-Weilstetten II mit 29:39. Die Maddogs laufen von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen kassierten beim HBW Balingen-Weilstetten II (Rang 13) eine herbe 29:39 (13:20)-Niederlage – und waren dabei von Anfang an nicht auf der Höhe. Vor 166 Zuschauern zeigte sich schnell – es war nicht der Abend der Neuhausener. Früh liefen die Maddogs einem Rückstand hinterher, fanden nie den Zugriff in der Defensive und unterlagen letztlich verdient gegen einen hoch motivierten und spielstarken Gegner, der seinen zweiten Saisonsieg feierte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.