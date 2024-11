Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen lässt Nebengeräusche verstummen

1 Neuhausens Hannes Grundler ebnet mit seinen sieben Treffern, davon fünf per Siebenmeter, den Weg zum Sieg. Foto: Jörn Kehle/Jörn Kehle

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen lassen sich von außen nicht aus der Ruhe bringen und gewinnen gegen den TVS Baden-Baden souverän mit 30:21.











Die Vorbereitung auf das Spiel gegen den Drittliga-Aufsteiger TVS Baden-Baden hätte für die Handballer des TSV Neuhausen ruhiger verlaufen können. Erst kurz vor der Partie wurde bekannt gegeben, dass der Verein sich zum Saisonende von Trainer Tobias Klisch trennt. Dementsprechend spekulierten auch die Zuschauer auf den Rängen: „Werden heute wohl potenzielle Trainerkandidaten in der Halle sein?“ Oder: „Das ist doch arg früh für so eine Entscheidung, was steckt da wohl dahinter? Sicher werden Mannschaft und Trainer nicht bis zum Saisonende zusammenbleiben.“