Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen gelingt „ein cooler Auftakt“
1
Julian Reinhardt setzt gleich in der Anfangsphase mit Toren von Außen einige Ausrufezeichen. Foto: Michael Treutner

Handball-Drittligist TSV Neuhausen ist sofort voll da und überzeugt beim 34:27-Sieg zum Saisonstart gegen den TuS Fürstenfeldbruck fast auf ganzer Linie.

Die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck werden diesen Abend wohl nicht so schnell vergessen: Zuerst standen sie lange auf der gesperrten A 8 bei Kirchheim im Stau, dann stellten sie fest, dass sie den falschen Satz Trikots eingepackt hatten und dann bekamen sie nach dem verspäteten Spielbeginn „das Gas irgendwie nicht ganz durchgedrückt“, wie es ihr Trainer Max Högl ausdrückte. Ganz anders die Spieler des TSV Neuhausen: Sie hatten zwar auch mit der Wartezeit zu kämpfen, waren dann aber voll da – und werden entsprechend den 34:27 (16:13)-Sieg zum Saisonauftakt gegen den langjährigen Rivalen in sehr angenehmer Erinnerung behalten.

