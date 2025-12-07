TSV Neuhausen: Eine erste Hälfte zum Vergessen

1 Neuhausens Lukas Fischer erzielt auch in Bedrängnis eines seiner elf Tore. Foto: Nico Bauhof

Handball-Drittligist TSV Neuhausen vergibt zu viele Chancen, unterliegt dem TSB Heilbronn-Horkheim mit 32:37 und bleibt weit hinter den eigenen Möglichkeiten











Julian Reinhardt passte auf Daniel Schliedermann, der mit einem Kempa-Tor den Schlusspunkt setzte. Sehenswert, aber bezeichnend. Der Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigte ein paar starke Aktionen, leistete sich aber im ersten Durchgang gegen den TSB Heilbronn-Horkheim viel zu viele Fehler und kassierte so eine herbe 32:37 (9:17)-Niederlage.