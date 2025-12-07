Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: Eine erste Hälfte zum Vergessen
1
Neuhausens Lukas Fischer erzielt auch in Bedrängnis eines seiner elf Tore. Foto: Nico Bauhof

Handball-Drittligist TSV Neuhausen vergibt zu viele Chancen, unterliegt dem TSB Heilbronn-Horkheim mit 32:37 und bleibt weit hinter den eigenen Möglichkeiten

Julian Reinhardt passte auf Daniel Schliedermann, der mit einem Kempa-Tor den Schlusspunkt setzte. Sehenswert, aber bezeichnend. Der Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigte ein paar starke Aktionen, leistete sich aber im ersten Durchgang gegen den TSB Heilbronn-Horkheim viel zu viele Fehler und kassierte so eine herbe 32:37 (9:17)-Niederlage.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.