Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen dreht die Partie spät

1 Neuhausens Kreisläufer Max Heydecke (rechts) erzielt fünf Tore. Foto: /Archivfoto/Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treffen beim 28:26-Sieg gegen die SG Pforzheim-Eutingen auf viel Gegenwehr, bestimmen aber die Crunchtime.











Link kopiert

Am Ende stehen die zwei Punkte über dem Ergebnis. Mit 28:26 (12:14) siegten die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen bei der SG Pforzheim/Eutingen. Für die Maddogs war es die erwartet schwierige Partie bei dem Team aus dem unteren Tabellendrittel. Nach anfänglicher Führung der Neuhausener gestaltete die SG das Spiel in der Folge offen und ging sogar mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.