1 Lukas Fischer nimmt Maß und trifft – das gelingt ihm nicht nur in dieser Szene. Foto: Jörn Kehle

Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigt – wie Gegner HBW Balingen-Weilstetten II – ein sehr gutes Spiel und gewinnt verdient mit 35:32. Lukas Fischer überragt.











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Daniel Brack brauchte nicht viele Worte, um das Ganze zu bewerten. „Es war ein richtig guter Auftritt von uns“, sagte der Trainer des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen. Dann dachte er kurz nach und fügte hinzu: „Das war eins der besten Spiele der Saison.“ Es war eins der besten Saisonspiele der Neuhausener, aber weil Gegner HBW Balingen-Weilstetten II stark mitmachte, war es insgesamt ein sehr gutes Handballspiel. Die Neuhausener gewannen es am Freitagabend verdient mit 35:32 (18:15). Und es konnten wohl alle Zuschauer bei Bracks Analyse mitgehen.

So ruhig und einfach nur zufrieden war der Coach während der 60 Minuten nicht. Emotionslos am Spielfeldrand kennt man ihn ohnehin nicht. Aber wie er zu Beginn der Auszeit des HBW knapp sechseinhalb Minuten vor dem Spielende auf dem Hallenboden hüpfte und die Zuschauer gestenreich aufforderte, die Mannschaft weiter zu unterstützen, zeigte, wie wichtig der sich anbahnende Erfolg war. Er tat den Neuhausenern angesichts einer nicht immer einfachen Saison richtig und sichtlich gut – vor allem durch die Art und Weise, wie er zustande kam.

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Denn leicht errungen war er nicht. Von Beginn an war zu erkennen, dass es der HBW den Neuhausenern vor allem durch eine bärenstarke Abwehr schwer machen würde. So liefen diese zunächst einem knappen Rückstand hinterher. „Wir wussten, dass wir körperlich stärker sind und dass wir über die Zweikämpfe kommen müssen“, erklärte Spielmacher Lukas Fischer, warum die Neuhausener die Partie zum Kippen brachte. Er selbst erzielte drei Tore in Folge, eins cool von der Siebenmeterlinie, zur 13:11-Führung in der 22. Minute. Später stand es noch mal 13:13, aber die Neuhausener hatten die Partie im Griff.

Volle und laute Ränge

Das hieß nicht, dass es nicht noch mal brenzlich wurde. Die Maddogs wackelten im Verlauf der zweiten Hälfte leicht, aber ließen Balingen-Weilstetten nicht näher als zum 23:25 herankommen und brachten die intensive Partie durch eine Mischung aus Einsatz und Abgeklärtheit über die Zeit. „Das Publikum hat uns getragen“, sagte Fischer und fügte grinsend hinzu: „Freitagabend scheint eine gute Zeit zu sein.“ Denn nachdem die Ränge zuletzt bei Neuhausener Heimspielen nicht immer gut gefüllt waren, war es diesmal voll und laut. Der Funkte sprang über, in beide Richtungen.

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Teilweise zum Zungeschnalzen

Natürlich waren es die Neuhausener Spieler, die es rockten. Brack lobte die gesamte Mannschaft. In der Anfangsphase setzte der junge Max Böhm über außen Akzente. Er hatte erst kurz vor dem Spielbeginn erfahren, dass er ran musste – oder durfte –, weil Julian Reinhardt mit einer Bindehautentzündung ausfiel. Vor allem in der ersten Hälfte hielt Niklas Prauß vortrefflich. Kurz nach dem Wechsel erzielte Tobias Haag auf gewohnt wuchtige Weise wichtige Tore. Und was die Youngster Linus Schmid und Max Heydecke zwischen zwei Auftritten mit dem Bundesligisten TVB Stuttgart zeigten, war teilweise zum Zungeschnalzen. Ein einhändig gefangener Ball mit anschließendem Abschluss von Schmid da, ein Steel mit Torfolge von Heydecke dort.

Das Ganze aber überragte noch Fischer. Er war ein echter Chef im Ring, führte klug Regie und hämmerte den Ball ins Tor, wann immer es nötig erschien. Dass er dabei eine große Ruhe ausstrahlte, erklärte er breit grinsend so: „Ich habe mich vor dem Spiel müder gefühlt als sonst. Dann aber haben gleich ein paar Aktionen geklappt.“

Trainer Brack war „mega-happy“ und auch Fischer sagte: „Es hat total Spaß gemacht.“ Es war ein Handballspiel, an dem alle Fans dieser Sportart in der Halle Freude hatte – auch die neutralen, die den Freitagabend nutzen, um sich mal Neuhausen anzuschauen. Und auch die Handballer aus Balingen oder Weilstetten konnten trotz der Niederlage mit sich zufrieden sein.

TSV Neuhausen: Prauß, Pol; Julien Sprößig, Heydecke (3), Böhm (3), Haag (6), Schmid (3), Baumann (2), Sommer (1), Fischer (11/3), Sahin (2), Keppeler, Kosak (4).

HBW Balingen-Weilstetten II: Hajdu, Bierfreund; Flad (4), van Vliet, Römer, Eisele (9/2), Milosavljevic (1), Bänsch (3), Banzhaf (4), Mann (6), Selinka (4), Soos (1).

Schiedsrichter: Sven Ernst/Johannes Sippel (Fellbach/Freiburg).

Zuschauer: 500.

Zeitstrafen: 2:6 – zwei Minuten für Keppeler (Neuhausen), Mann, Milosavljevic, Bänsch (Balingen-Weilstetten).

Beste Spieler: Fischer, Prauß/Eisele, Flad.