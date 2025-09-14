Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen bezwingt den Favoriten

1 Neuhausens Linus Schmid (am Ball) avanciert mit elf Toren zum Matchwinner. Foto: Michael Treutner

Handball-Drittligist TSV Neuhausen gewinnt beim Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz mit 36:34 und feiert den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.











Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewannen das Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger und Favoriten HSG Konstanz mit 36:34 (16:19). Die Maddogs feierten somit den zweiten Sieg nach dem geglückten 34:27-Auftakterfolg gegen den TuS Fürstenfeldbrück und rangieren auf Rang zwei. „Tatsächlich bin ich etwas überrascht, dass wir das Spiel gewonnen haben. Denn die Konstanzer hatten zuvor schon eine starke Heimdominanz vorzuweisen“, startete Neuhausen Coach Daniel Brack und führte weiter aus: „Ich freue mich, dass wir so einen guten Auftritt hingelegt und aufgrund der zweiten Hälfte auch nicht unverdient gewonnen haben.“