1 Nein, es ist kein Trainingsspiel. Der TVP spielt vor leeren Rängen um Drittligapunkte. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Drittligist TV Plochingen unterliegt den Rhein-Neckar Löwen II mit 32:37. Nur 60 Menschen schauen bei der ersten Heimniederlage zu.

Plochingen - Es war ein trauriges Bild: Genau 14 Menschen saßen auf der Tribüne der Schafhausäckerhalle. Zumindest einige von ihnen klatschten den Spielern zu, als sie den Innenraum betraten. Es war ein trauriges Bild: Die Drittliga-Handballer des TV Plochingen standen nach dem Spiel da und wussten nicht, warum sie irgendwann die Konzentration und damit das eigene Spiel verloren hatten. Mit 32:37 (17:16) waren sie in ihrer ersten Saisonheimbegegnung den Rhein-Neckar Löwen II unterlegen. Die Sieger aus Mannheim winkten in Richtung Kamera auf der Tribüne und damit ihren Fans daheim zumindest via Livestream zu.