Der TSV Neuhausen spielt in der Drittliga-Abstiegsrunde bei der mHSG Friesenheim/Hochdorf 29:29.















„Schwierig“, antwortete Rückraumspieler Roman Fleisch auf die Frage, wie das 29:29 (15:14)-Unentschieden des TSV Neuhausen in der Abstiegsrunde der 3. Handball-Liga bei der mHSG Friesenheim/Hochdorf einzuschätzen sei. Was das Rennen um den Klassenverbleib betrifft, ist der Punkt durchaus hoch einzuschätzen: Die Neuhausener holten ihn auswärts und sie stehen mit nun 7:1 Zählern auf Platz eins ihrer Gruppe – dabei hatten sie bislang ausnahmslos Spiele in fremder Halle.