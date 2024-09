Handball-3. Liga: TSV Wolfschlugen: starkes Team, starke Liga

1 Das Wolfschlugener Drittliga-Team, hinten von links: Meike Wurster, Luisa Allgaier, Tamara Andreas, Anna Tonn, Ronja Slawitsch, Jasmin Dirmeier. Mitte von links: Trainer Simon Hablizel, Laura Aurenz, Leni Blessing, Monik Thiemann, Franziska Kaupp, Mara Kühnel,Ressortleiter Frauen Oliver Rieker. Vorne von links: Ronja Weißer, Antonia Amann, Jana Lorenz, Meike Wohnus, Benita Braune. Es fehlen: Meike Schmied und Co-Trainer Mario Cecavac. Foto: /oh

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen wollen in der 3. Liga erneut vorne mitspielen und werden dort auch von der Konkurrenz erwartet. Der neue Trainer Simon Hablizel und der neue Ressortleiter Oliver Rieker haben bereits „gut zusammengefunden“.











Nach dem Abstieg des TV Nellingen sind die Frauen des TSV Wolfschlugen neben den Männern des TSV Neuhausen einer von zwei Handball-Drittligisten in der Region. Die Wolfschlugenerinnen starten am Sonntag (17 Uhr) gegen die HSG Stuttgart/Metzingen mit einigen, aber entscheidenden personellen Veränderungen in die Saison, nachdem sie am 1. Spieltag noch zugesehen hatten. In Simon Hablizel gibt es einen neuen Trainer, in Oliver Rieker einen neuen so genannten „Ressortleiter Frauen“, dazu fünf neue Spielerinnen. Die vergangene Saison hatten die Wolfschlugenerinnen auf Rang drei abgeschlossen. Was ihren Platz in der Liga diesmal betrifft, so kann man zusammenfassen: Das Team ist stärker geworden, die Konkurrenz ist es aber auch.