Handball – 3. Liga: Sören Hamann wechselt von Neuhausen nach Pfullingen
1
Simon Hamann hat sich in Neuhausen gut entwickelt, verlässt den Verein aber im Sommer. Foto:  

Der junge Torhüter verlässt den Drittligisten am Ende der Saison nach zwei Jahren.

Einigen Zuschauern des EZ-Handballpokals fiel Sören Hamann zum ersten Mal auf, als er im Januar 2024 mit der A-Jugend von Frisch Auf Göppingen beim Turnier im Sportpark Weil mitspielte. Drei Monate später verkündete Drittligist TSV Neuhausen die Verpflichtung des Torwart-Talents für die darauffolgende Saison als Nachfolger von Routinier Josip Kvesic, der kurzfristig aus privaten Gründen in seine kroatische Heimat zurückkehrte. Nach zwei Jahren zieht Hamann weiter: In der kommenden Saison steht der 20-Jährige beim Neuhausener Ligakonkurrenten VfL Pfullingen zwischen den Pfosten.

