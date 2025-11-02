Handball – 3. Liga: Sieg des TSV Wolfschlugen: „Kein Leckerbissen“
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen bezwingen den TV Haunstetten knapp mit 26:24 und verteidigen die Tabellenführung.

Nach der Partie war im Umfeld der Wolfschlugenerinnen immer wieder von einem „dreckigen Sieg“ die Rede. „Das trifft es ziemlich gut“, ordnete TSV-Coach Simon Hablizel den knappen 26:24 (12:9)-Erfolg des alten und neuen Drittliga-Tabellenführers TSV Wolfschlugen gegen das Mittelfeldteam des TV Haunstetten ein. „Das war definitiv kein Leckerbissen für die Zuschauer, wir hatten nicht unseren besten Tag“, gab Hablizel offen zu. „Aber ich will den Mädels keinen Vorwurf machen. Es war ein hartes Stück Arbeit und das Wichtigste am Ende ist, dass die zwei Punkte auf unserer Seite stehen.“

