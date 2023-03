1 Die Neuhausener Abwehr steht. Foto: /Stefanie Gauch-Dörre

Nervenstarke Neuhausener setzen sich gegen Favorit Kornwestheim mit 36:30 durch und holen Big Points im Kampf um den Klassenverbleib.















Die Handballer des TSV Neuhausen wollen in der 3. Liga bleiben - das hat das Team im Saisonendspurt gegen den zweitplatzierten SV Salamander Kornwestheim eindrucksvoll gezeigt. Eine starke Abwehr, gute Eins-gegen-Eins-Aktionen, gewohnt schnelle Angriffe und überragende Torhüter bescherten den verdienten 36:30 (15:13)-Sieg. Die individuelle Klasse der Kornwestheimer war immer wieder auf dem Feld präsent, aber Neuhausen fand geeignete Mittel und ließ sich auch von Rückständen nicht aus dem Konzept bringen. Zuvor hatten die Maddogs auch schon gegen den Tabellenführer HC Oppenweiler/Backnang gewonnen – nun schafften sie den nächsten Sensationssieg.

Statt mit drei Toren davonzuziehen, ließ sich Neuhausen die 6:4-Führung nehmen (10.). Nach dem 6:7 (14.) drehten die Filder-Handballer aber wieder auf und lagen schnell wieder vorne (11:7/17.). Nach dem Seitenwechsel führten die Kornwestheimer beim Stand von 16:15 (34.) erneut. Aber auch dieses Mal nicht lange: Simon Kosak glich in der 35. Minute wieder aus (17:17) und Julian Reinhardt traf für Neuhausen zum 18:17 (37.). Die Führung gaben die Maddogs dann auch nicht mehr her. In der hektischen Schlussphase glänzte Schlussmann Niklas Prauß und stoppte den treffsicheren Rechtsaußen Peter Jungwirth (57.). „Das war sicherlich eines unserer besten Saisonspiele“, lobte Trainer Markus Locher.