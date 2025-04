Handball – 3. Liga: Scheidender Trainer Tobias Klisch: „Es war schon schwierig“

1 Noch zwei Mal steht Tobias Klisch neben der Neuhausener Bank. Foto: Herbert Rudel

Handball-Trainer Tobias Klisch verabschiedet sich früher als ursprünglich geplant vom TSV Neuhausen. Es ist das Ende einer nicht einfachen Beziehung.











Platz sechs, 30:26 Punkte. So gehen die Drittligahandballer des TSV Neuhausen am Samstag (19.30 Uhr) in das letzte Saisonheimspiel gegen den unangefochtenen Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang. Das hätte den Maddogs Mitte November vergangenen Jahres vermutlich nicht jeder im Umfeld des Vereins zugetraut. Vor allem haben nicht alle damit gerechnet, dass Tobias Klisch noch als Trainer auf der Bank sitzen wird. Damals hatte die Vereinsführung dem Coach mitgeteilt, seinen noch bis zum Sommer 2026 laufenden Vertrag aufzulösen. Das war nach den Inhalten des Kontrakts möglich. Aber es wurden Gräben aufgerissen, die auch mit dem Auseinandergehen in einer Woche nicht zugeschüttet sein werden.