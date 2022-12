1 Lilly Allgaier ist auf dem Weg zum Tor, aber zwei Gegenspielerinnen haben etwas dagegen. Foto: /Robin Rudel

Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen starten mit einer 24:26-Niederlage gegen die Turnerschaft St. Tönis in die Bundesliga-Pokalrunde.















Link kopiert

Auf der Tribüne suchten einige Spielerinnen Trost bei engen Angehörigen. Auch Trainer Jan Hirschmüller war die Enttäuschung anzumerken. „Das ist ein junges Team, da ist das drin“, sagte er dennoch. So ist es: Wer in seiner Sportart in der höchsten Nachwuchs-Spielklasse antritt, ist jung, sehr talentiert – befindet sich aber noch mitten in der Ausbildung. Die Lektion, die die A-Jugend-Bundesligahandballerinnen des TV Nellingen lernen mussten: Sie sind trotz langer Führung mit einer 24:26 (14:13)-Niederlage gegen die Turnerschaft St. Tönis in die Pokalrunde gestartet und haben damit nur noch sehr geringe Chancen auf das Erreichen des Finales.