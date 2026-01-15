Handball – 3. Liga: Rollentausch beim TSV Wolfschlugen

1 Noch steht Raphael Sautter (Dritter von links), wie hier in der vergangenen Woche beim EZ-Pokal, als Assistent hinter Simon Hablizel. Ab der kommenden Saison ändert sich das. Foto: Robin Rudel

Simon Hablizel tritt als Coach der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen in der kommenden Saison kürzer. Co-Trainer Raphael Sautter rückt für ihn nach.











Rollenwechsel an der Seitenlinie: Bei den Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen wird der Chefcoach zum Co-Trainer – und umgekehrt. Simon Hablizel will in der kommenden Saison aus beruflichen Gründen kürzertreten und übergibt seinen Posten an Raphael Sautter. „Ich habe einige Projekte in der Pipeline“, begründet der selbstständige Versicherungskaufmann Hablizel seine Entscheidung und ergänzt: „Ich werde dann die Unterstützerrolle einnehmen. Und auch nicht bei jedem Spiel dabei sein.“