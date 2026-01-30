1 Das Aufstiegsshirt ist bestimmt noch irgendwo bei ihm daheim in einem Schrank: Ralf Bader feiert im Jahr 2017 mit den Neuhausenern den Sprung in die 3. Liga. Foto: Herbert Rudel

Trainer Ralf Bader spricht im Interview über seinen neuen Job bei der HSG Konstanz, sein Verhältnis zum Spitzenhandball und das Duell mit seinem Ex-Club TSV Neuhausen.











Manchmal werden Karrieren auch vom Zufall gesteuert. Während Ralf Bader das Traineramt beim Schweizer Handball-Erstligisten HSC Kreuzlingen inne hatte, ließ er sich mit seiner Familie ein paar Kilometer entfernt auf der deutschen Seite der Grenze in Konstanz nieder. Die Kreuzlinger haben zum Ende der vergangenen Saison ihre Mannschaft aus finanziellen Gründen zurückgezogen. Und „drüben“ beim Drittligisten HSG Konstanz trat ein paar Monate später Coach Vitor Baricelli zurück. Bader übernahm zum Jahresstart 2026 und kann nun sogar zu Fuß zum Training gehen. Und wie es der Zufall weiter will, kam zu seinem ersten Spiel als HSG-Coach sein Ex-Club VfL Pfullingen in die Schänzle-Sporthalle – und an diesem Sonntag (17 Uhr) tritt er mit den Konstanzern beim TSV Neuhausen an, wo er seine erste Station als Coach einer Männermannschaft hatte. Zu all dem äußert sich der 45-jährige ehemalige Bundesligaspieler im Interview.