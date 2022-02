1 TVP-Torwart Manuel Weinbuch glänzt gegen Willstätt mit starken Paraden. Foto: /Herbert Rudel

Die TVP-Handballer haben in der 3. Liga den TV Willstätt geschlagen. Es ist der zweite Sieg in Folge – und er lässt Spieler und Fans auf bessere Zeiten hoffen.















Willstätt - Das, was den Drittliga-Handballern des TV Plochingen in den vergangenen Wochen stets spielerisch das Genick gebrochen hatte, blieb gegen den TV Willstätt aus: eine schwache Anfangsphase, in der die Spieler keinen Zugriff auf die Gegner bekamen. Bei den Favoriten aus Willstätt begann das TVP-Team stattdessen „konzentriert und stark“, wie Trainer Christian Hörner erklärte. Am Ende belohnte sich das Team mit einem 34:27 (15:13)-Erfolg. „Damit hat sich der Aufwärtstrend bestätigt“, sagte Hörner.