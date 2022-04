1 Felix Stahl Foto: /oh

Der 23-Jährige wechselt auch auf Empfehlung von Daniel Brack vom TV Neuhausen/Erms zum TVP.















Felix Stahl, das hört man, ist offensichtlich ein bodenständiger Typ. Man glaubt ihm sofort, wenn er beteuert, dass Vereinswechsel für ihn keine Selbstverständlichkeit sind. Der Abschied des Handballers vom TV Neuhausen/Erms fällt ihm also durchaus schwer. Und es ist ihm wichtig, dass die Noch-Kameraden verstehen, dass es ihren Top-Torschützen aus der Württembergliga in die – möglicherweise – 3. Liga zieht. Aber der Schritt zum TV Plochingen scheint einfach zu passen. „Der Berufseinstieg und Handball ergänzen sich gut“, sagt Stahl – vom Telefon in Budapest aus. Dort absolviert der 23-Jährige ein Auslandssemester, ehe er sein Studium des internationalen Wirtschaftsingenieurwesens abschließt und bei einem TVP-Sponsor als Vertriebsingenieur einsteigt.