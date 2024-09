Handball-3. Liga: Pfullinger Wucht setzt sich durch

1 Der ehemalige VfL-Spieler Lukas Fischer wird von den Pfullingern Niklas Roth (links) und Paul Prinz in die Zange genommen. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Drittligist TSV Neuhausen verliert das intensive Derby gegen den VfL mit 31:35. Bis zehn Minuten vor dem Ende ist die Partie sehr ausgeglichen.











Link kopiert

Der Parkplatz ist voll, die Halle ist es auch und die Zuschauer sehen ein kampfbetontes, emotionales Spiel – so sieht es aus, wenn in der 3. Handball-Liga Derby zwischen dem TSV Neuhausen und dem VfL Pfullingen ist. Lange Zeit spannend war es auch am Freitagabend, am Ende setzte sich die Pfullinger Wucht mit 55:31 (16:17) und damit etwas zu hoch, aber verdient durch.