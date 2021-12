1 Engagiert, wie man ihn kenn: Daniel Brack an der Seitenlinie des VfL Pfullingen. Foto: /Herbert Rudel

Der VfL Pfullingen spielt in der 3. Handball-Liga eine starke Saison. Nun tritt der TV Plochingen beim Team seines ehemaligen Trainers Daniel Brack an.















Link kopiert

Pfullingen - Daniel Brack ist bestens darüber informiert, wie die Lage bei den Drittliga-Handballern des TV Plochingen so ist. Nicht nur, weil er als Trainer des Ligakonkurrenten VfL Pfullingen beim Videostudium sehr oft auf die Plochinger stößt, die häufig den aktuellen VfL-Gegner im Spiel davor hatten. Brack pflegt nach wie vor einen engen Kontakt zu vielen Funktionären und Spielern des TVP. „Ich war sieben Jahre dort. Es wäre ja komisch, wenn mir egal wäre, was da passiert“, sagt er. Deshalb bedauert er auch, dass sein Ex-Verein im Moment ohne einen Saisonsieg am Ende der Tabelle steht – hofft aber freilich darauf, dass sich das erst im Anschluss an das direkte Aufeinandertreffen am Samstag (20 Uhr) in der Pfullinger Kurt-App-Halle ändert. Der VfL ist Dritter.