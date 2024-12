Handball – 3. Liga: Offener Schlagabtausch in Neuhausen endet mit Remis

1 Neuhausens Felix Zeiler (am Ball) hält die SV-Abwehrreihe auf Trab. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen und des Tabellennachbarn SV Salamander Kornwestheim spielen in einer spannenden und torreichen Partie 37:37 unentschieden.











Es war spannend, es war torreich und es wurde in den letzten fünf Minuten in der Drittliga-Partie zwischen den Handballern des TSV Neuhausen und dem SV Salamander Kornwestheim noch einmal laut in der Egelseehalle. Keinen der 400 Zuschauer hielt es mehr auf den Sitzen, als die Neuhausener 20 Sekunden vor dem Ende der Partie noch den letzten Angriff hatten. TSV-Spieler Felix Zeiler setzte zum Wurf an, jedoch vereitelte Kornwestheims Keeper Niko Henke die allerletzte Chance. Die Schlusssirene ertönte darauf und das Spiel endete mit einem 37:37 (18:18)-Unentschieden. „Es fühlt sich nach der zweiten Hälfte und dem Schluss eher wie ein verlorener Punkt an, aber über die gesamte Spieldauer gesehen, ist es ein leistungsgerechtes Remis“, sagte Neuhausens Trainer Tobias Klisch und ergänzte: „Kornwestheim hatte ein klares Plus bei den Torhüterparaden, wir haben dagegen weniger technische Fehler gemacht.“