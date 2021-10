1 Die Plochinger vergeben in der ersten Hälfte viele Torchancen. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Drittliga-Handballer des TV Plochingen müssen sich beim TSV Blaustein mit einem 29:29-Remis zufrieden geben.















Blaustein - Mit viel Unterstützung der Fans sind die Drittliga-Handballer des TV Plochingen zum Tabellennachbar TSV Blaustein gefahren. Beide Teams befinden sich derzeit im unteren Drittel der Tabelle. „Es war das erwartete Kampfspiel“, sagte TVP-Trainer Michael Schwöbel. Es endete mit einem 29:29-Unentschieden (11:13).

In der ersten Spielhälfte merkte man den Druck der Spieler deutlich. Es fehlte Tempo und sie vergaben viele freie Torwürfe. Plochingen fand nicht den richtigen Rhythmus, dem Team gelang es nicht, in Führung zu gehen. Zur Pause lagen sie mit 11:13 zurück. In der zweiten Hälfte war Plochingen wie ausgewechselt. Ab der 35. Minute (15:14) zog das Team mit ein, zwei Toren davon, sodass es zwischenzeitlich mit 29:25 vorne lag.

Dann kam der Schreck: Die Plochinger spielten in doppelter Unterzahl und die Gegner eine offensive Manndeckung. Mit Durchbrüchen versuchte der TVP seine Chancen zu nutzen, doch es kam kein Pfiff. Blaustein kam derweil ein Tor nach dem anderen heran und schaffte in den letzen Sekunden den finalen Ausgleich. „Man kann es nicht glauben. Es fühlt sich an wie eine Niederlage“, meinte Schwöbel. Mit viel Elan kämpfte der TVP bis zum Schluss. Das Team musste sich mit einem Remis zufrieden geben.

TV Plochingen: Beutel, Weinbuch; Neudeck (4), Hägele, Leichs (10/3), Hackius, Werbitzky (2), Schopp, Haas (1), Brandner (5), Hejny (4), Eisenhardt, Fuß, Münch (2), Mühlhäuser (1).