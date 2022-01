1 Daniel Maier muss ran und macht seine Sache gut: Neuhausens Youngster trifft am Kreis drei Mal. Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Drittligist TSV Neuhausen verspielt gegen den TSV Blaustein eine Vier-Tore-Führung und verpasst beim 36:36 den ersten Heimsieg.















Neuhausen - Philipp Keppeler läuft ein und trifft – doch die Sirene kommt dem Außenspieler zuvor: Der 37. Treffer des TSV Neuhausen zählt nicht mehr. Im Kellerduell der 3. Liga haben sich die Neuhausener Handballer die Punkte mit dem TSV Blaustein geteilt und mussten sich mit einem 36:36 (18:15) begnügen. Die Stimmung war anschließend gespalten. Auf der einen Seiten ist ein Punkt gut. Kämen die Neuhausener mit Blaustein in eine Abstiegsrundengruppe, wäre das ein Plus von 3:1. Das Hinspiel hatten die Neuhausener mit 32:29 für sich entschieden. Aber auf der anderen Seite war der erste Heimsieg so nah. Im ersten Durchgang führten die Neuhausener mehrfach mit drei Toren, nach der Pause sogar mit vier Treffern (21:17/34.). Und schließlich hätten die Blausteiner mit ihrem letzten Angriff sogar noch den Siegtreffer erzielen können – der sonst treffsichere Nikola Potic zeigte aber Nerven und setzte den Ball neben das Tor (60.). Im Gegenzug kam Keppelers Treffer eben eine Sekunde zu spät. „Irgendwie ist da eine Leere“, sagte Luis Sommer nach der Partie. Neuhausens Rückraumspieler ärgerte sich über „zu billige Gegentore“. Immer wieder fehlte der letzte Schritt, um die Räume konsequent zu schließen.