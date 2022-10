1 Am Dienstag geht’s für Neuhausen schon weiter. Foto: picture alliance/dpa/Ronald Wittek

Gut 35 Minuten lang hat der TSV Neuhausen beim VfL Pfullingen an einer Überraschung geschnuppert, verlor seine Drittliga-Partie gegen die aufstiegsambitionierten Handballer des VfL Pfullingen am Ende allerdings mit 33:37. Vor allem in der ersten Hälfte überraschten die Gäste den Favoriten und führten nach sechs Minuten mit 7:4. Danach wogte die Partie zumeist hin und her. Zur Pause stand es aber immer noch 17:16 für Neuhausen. Auch nach dem Wechsel bot die Mannschaft des Trainergespanns Markus Locher/Alexander Trost in der Kurt-App-Halle den Hausherren noch Paroli, ehe sich diese vom 21:20 (37.) mit auf 25:20 (40.) absetzen konnten und sich die Butter im Anschluss dann nicht mehr vom Brot nehmen ließen.