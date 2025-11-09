Handball – 3. Liga: Neuhausener Drittliga-Premierensieg in Pfullingen

1 Glänzt im Tor der Maddogs: Sören Finn Hamann. Foto: Herbert Rudel

Der TSV Neuhausen gewinnt das Duell beim Ex-Club von Trainer Daniel Brack und weiteren Akteuren vor guter Kulisse mit 29:26











Link kopiert

Es war ein Spiel ganz nach dem Geschmack von Trainern, Spielern, Funktionären und Fans des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen: Mit 900 Menschen gut gefüllte Kurt-App-Halle, lautstarke Anhänger auf beiden Seiten, zwei starke Teams – und der allererste Sieg der Maddog in der 3. Liga beim VfL Pfullingen. „Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte Neuhausens Coach Daniel Brack, für den es zudem ein ganz besonderes Spiel war, weil er – wie sein Assistent Markus Locher und fünf Spieler – bei seinem Ex-Club antrat. 29:26 (12:12) für Neuhausen hieß es am Ende.