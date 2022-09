Der TSV dreht das Spiel in Östringen nach einem deutlichen Rückstand und holt den ersten Saisonsieg.















In der 3. Handballliga gewann der TSV Neuhausen das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen II nach geglückter Aufholjagd mit 38:34 (16:22) und holte damit im dritten Saisonspiel den ersten Sieg.

„Wenn man das Ergebnis anschaut, mag man es nicht glauben, aber wir haben das Spiel über die Abwehr gewonnen“, erklärte TSV-Spieler Roman Fleisch zufrieden. In dieser Partie fielen viele Tore auf beiden Seiten, in der ersten Hälfte liefen die Neuhausener einem permanenten Rückstand der Löwen hinterher. In der 18. Minute fiel dann der erste Ausgleich zum 12:12, doch auch jetzt fehlte der letzte Wille, um das Spiel zu drehen und so ging es für die Neuhausener in die Pause mit einem 16:22-Rückstand.

In der zweiten Hälfte sollte sich das ändern. „Wir haben nie aufgegeben“, erklärte Fleisch. Nach der Pause änderte der TSV die Abwehrformation zu einer noch offensiveren Verteidigung. Mit dieser Umstellung gelangen viele Ballgewinne und dadurch schnelle und einfache Tore, die zur Wende des Spiels führte. Ab dem 18:25-Rückstand zogen die Neuhausener mit einem 6:0-Lauf auf 24:25 heran. Auch Neuhausens Torhüter Marc Vogel war mitverantwortlich, indem er tatsächlich alle Siebenmeter hielt. Nun zog der TSV Tor um Tor davon.

„Zu Beginn waren wir zu brav, aber am Ende war es eine klasse Teamleistung“, sagte Fleisch. Die Abwehr war der Schlüssel für den Sieg dieser Auswärtspartie. Im nächsten Heimspiel erwarten die Neuhausener den TuS Fürstenfeldbruck – und damit einen stärkeren Gegner als die Löwen II.

TSV Neuhausen: Kvesic (1), Prauß, Vogel; Distel (3), Durst (8/3), Böhm (1), Hohlweg, Kosak (4), Maier (2), Fleisch, Grundler (3), Baumann, Reinhardt (7), Sommer (2), Keppeler (7), Wittke.