1 Kein Durchkommen für Neuhausens Luis Sommer : Pfullingens Abwehr geht aggressiv zu Werke. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen verlieren deutlich gegen den VfL Pfullingen mit 29:43. Es ist der spielerische Tiefpunkt der laufenden Runde, sagt Trainer Markus Locher.















Schon früh war die Partie in der Neuhausener Egelseehalle entschieden. Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen lagen bereits in der 37. Minute mit neun Toren zurück. Gegen den VfL Pfullingen hagelte es viele Tore, die Niederlage fiel mit 29:43 (15:22) deutlich aus. „Das war mit Abstand die schlechteste Leistung in dieser Saison“, fand Neuhausens Coach Markus Locher klare Worte. Die MadDogs blieben hinter ihren Möglichkeiten zurück und haben es nicht geschafft, an die zuletzt starken Leistungen anzuknüpfen. Dies müsse das Team nun abhaken und im Kampf um den Klassenverbleib wieder selbstbewusst auftreten.