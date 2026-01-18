Handball – 3. Liga: Neuhausen zeigt „eine Bombenleistung“
1
Voller Entschlossenheit setzt sich Lukas Fischer gegen die Würzburger Abwehr durch. Foto: Nico Bauhof

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen revanchieren sich für die Hinspielniederlage und feiern gegen die ambitionierten Wölfe Würzburg einen verdienten 32:29-Sieg.

Mit einem Wort beschrieben: unglaublich. Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen haben beim 32:29 (13:15)-Sieg gegen die Wölfe Würzburg einen unglaublichen Willen gezeigt. Wer in der 25. Minute beim Stand von 7:12 gedacht hatte, es könnte wieder ein Debakel wie im Hinspiel geben – da hatten die Maddogs mit 29:46 verloren – der hatte sich gewaltig getäuscht.

