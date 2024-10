Handball-3. Liga: Neuhausen wird „überfahren“

1 Es war auch kein Spiel für Neuhausens Keeper Sören Finn Hamann. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen kassieren eine herbe 25:40-Klatsche beim HC Erlangen II. Klisch: „Der bislang stärkste Gegner."











Wenn der Gegner in derselben Zeit, in der man selbst nur einen Treffer erzielt, 14 Tore schießt, ist in 99 Prozent der Fälle klar, in welche Richtung das Spiel geht. So erging es den Drittliga-Handballern bei der 25:40 (13:18)-Niederlage beim HC Erlangen II. Zwischen der 26. und der 42. Spielminute stellten die Mittelfranken das Ergebnis von 15:13 auf 27:14 – ein Halbzeit-übergreifender Blackout der Maddogs.