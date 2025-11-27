Handball – 3. Liga: Neuhausen und Brack – das passt

1 Coach Daniel Brack bleibt beim TSV Neuhausen. Foto: Jörn Kehle/oh

EZ-Sportchef Sigor Paesler kommentiert die Vertragsverlängerung von Trainer Daniel Brack beim TSV Neuhausen.











Die Erwartungen waren hoch und haben sich in den Monaten bis zu seinem Amtsantritt noch aufgebaut, als vor ziemlich genau einem Jahr bekannt wurde, dass Daniel Brack im Sommer 2025 den Trainerposten beim Handball-Drittligisten TSV Neuhausen übernehmen würde. Neuhausen ist das hochklassigste Männerteam in der Region, Brack der wohl prominenteste Coach. Sein Name steht für gute Arbeit und Erfolg. Und er stammt im Gegensatz zu einigen seiner Vorgänger aus der Region, ehe er in die Handballwelt auszog und Profi wurde – in Scharnhausen aufgewachsen, heute in Denkendorf wohnhaft.