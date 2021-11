1 Philipp Keppeler und die Neuhausener laufen auch gegen Fürstenfeldbruck zahlreiche Gegenstöße. Foto: /Jörn Kehle

Für die Drittliga-Handballer hagelt es gegen den ambitionierten TuS Fürstenfeldbruck eine deutliche 32:40-Niederlage. Es gibt aber auch Positives.















Link kopiert

Neuhausen - Schnell war klar, wer in der Egelseehalle als Sieger vom Feld gehen wird. Als Start-Ziel-Sieg beschrieb Martin Wild den 40:32-(19:11)-Erfolg des Handball-Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck beim TSV Neuhausen. Und damit hatte der TuS-Coach nicht übertrieben. Neuhausens Trainer Markus Locher erkannte neidlos an: „Das war ein überragender Auftritt von Fürstenfeldbruck. Der Gegner war eine Nummer zu groß für uns.“ Der Zweitliga-Absteiger zeigte von Beginn an, weshalb er als Favorit gehandelt wird und überzeugte mit einem hohen spielerischen Niveau und körperlicher Präsenz.