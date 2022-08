1 Das Team des TSV Neuhausen, hinten von links: Philipp Kusche, Roman Fleisch, Florian Distel, Hannes Grundler, Timo Durst und Julian Reinhardt. Mitte von links: Trainer Alexander Trost, Sportlicher Leiter Markus Fuchs, Trainer Markus Locher, Daniel Maier, Nik Wittke, Patrik Letzgus, Jannik Hohlweg, Fabian Dirmeier, Physiotherapeutin Sabine Kober und Physiotherapeut Florian Müller-Siegle. Vorne von links: Simon Kosak, Philipp Keppeler, Marc Vogel, Niklas Prauß, Josip Kvesic, Dustin Böhm, und Glenn Baumann. Es fehlen: Luis Sommer, Physiotherapeut Martin Kober, Physiotherapeutin Laura Stoll und Betreuerin Susan Zsoter. Foto:

Der TSV Neuhausen setzt auf ein eingespieltes Team. Das Selbstvertrauen ist nach der überstandenen Klassenverbleibsrunde groß.















Beim Handball-Drittligisten TSV Neuhausen bleibt vieles beim Alten und das hat einen entscheidenden Vorteil. Das Team ist eingespielt, kennt sich seit Jahren und kann so in der Vorbereitung an Details arbeiten. Die sollen dann den Unterschied machen – den entscheidenden im Kampf um den Klassenverbleib. Was genau sich das Trainer-Duo Markus Locher und Alexander Trost hat einfallen lassen, wird nicht verraten, soll ja schließlich die Gegner überraschen. „Grundlegendes haben wir aber nicht geändert“, sagt Locher.