Handball – 3. Liga: Neuhausen holt Punkt der Moral

1 Felix Zeiler Foto: /Herbert Rudel

Der Handball-Drittligist erreicht im Derby beim VfL Pfullingen ein 35:35-Unentschieden.











Markus Locher muss es genau wissen. Der langjährige Pfullinger, der schon eine ganze Weile in Diensten des TSV Neuhausen ist, verkündete den von ihm zurzeit co-trainierten Filder-Handballern eine Zahl: 16. So viele Jahre ist es her, dass die Neuhausener zuletzt in Pfullingen etwas Zählbares holten. Damals spielte die Mannschaft noch nicht in der 3. Liga und keiner der heutigen Akteure mit. Chefcoach Tobias Klisch war nach dem 35:35 (18:17)-Unentschieden entsprechend „stolz, wie die Jungs standgehalten haben“.