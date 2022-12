1 Für Philipp Keppeler und den TSV Neuhausen ist der Sieg zum Greifen nah – dann häufen sich die eigenen Fehler und der TSB dreht das Spiel. Foto: /Robin Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unterliegen dem TSB Heilbronn-Horkheim mit 40:42 (25:20). In der Schlussphase drehen die Gäste die Partie – nachdem die Maddogs die meiste Zeit geführt haben.















Ernüchterung bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen. Nach der 40:42 (25:20)-Niederlage standen die Spieler mit hängenden Köpfen auf dem Feld. Sie konnten nicht glauben, was in der vergangenen Viertelstunde passiert war. Genauso ging es vielen Zuschauern in der Egelseehalle. Der Grund: Gegen den Favoriten TSB Heilbronn-Horkheim hatten die Maddogs fast die gesamte Spielzeit über geführt. Doch dann gaben sie die Partie noch aus der Hand und brachen in der Schlussphase regelrecht ein. „Mir fehlen die Worte. Es war einfach viel, viel mehr drin“, sagte Neuhausens Rückraumspieler Timo Durst.