Handball-3. Liga: Neuhausen fehlt es an Intensität

Die Maddogs verlieren bei der SG Pforzheim/Eutingen mit 29:38.











Wenn man in der 3. Liga zehn Minuten am Stück ohne eigenen Torerfolg bleibt, verliert man in der Regel auch das Spiel. So erging es den Handballern des TSV Neuhausen bei der 29:38 (19:18)-Auswärtsniederlage gegen die SG Pforzheim/Eutingen. Als „Todesstoß“ bezeichnete Neuhausens Trainer Tobias Klisch die zehn Minuten zwischen der 45. und 55. Spielminute. Dabei hatte Routinier Hannes Grundler eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie gerade zum 25:28-Anschluss getroffen und bei den Maddogs machte sich womöglich das Gefühl breit, dass sie sich doch noch für eine engagierte Leistung belohnen könnten. Diese zeigte der TSV laut Klisch schließlich in der ersten Hälfte. „Wir waren im ersten Durchgang klar die bessere Mannschaft“, sagte Der Coach, der sich vor allem über das unglückliche Gegentor eine Sekunde vor der Pause ärgerte, wodurch es für die Neuhausener mit einem Rückstand in die Kabine ging.