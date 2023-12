Handball – 3. Liga: Nellingen verpasst Sensation nur knapp

1 Eine starke zweite Hälfte reicht dem TV Nellingen nicht zu einem Punktgewinn. Foto: oh

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen zeigen gegen Tabellenführer HC Erlangen zwar eine starke Leistung, verlieren am Ende jedoch knapp mit 28:29.











Ein einziges Tor hat am Ende zur Sensation gefehlt. Beim Spitzenreiter HC Erlangen unterlagen die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen knapp mit 28:29 (10:17). „Es ist enorm schade, weil ein Punkt nach diesem Spielverlauf absolut verdient gewesen wäre“, konstatierte TVN-Coach Jan Hirschmüller. Schließlich sah es gerade zu Beginn nicht im Ansatz nach einer ausgeglichenen Partie aus. „Wir waren zu Beginn unglaublich nervös“, sagte Hirschmüller. Leichte Fehler und zu schnelle Abschlüsse sorgten in Kombination mit dem „starken Tempospiel der Erlangerinnen“ dafür, dass Nellingen bereits Mitte der ersten Hälfte mit sieben Toren in Rückstand lag – so wie dann auch zur Halbzeit.