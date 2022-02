1 Nicht zu stoppen: Annika Distel erzielt acht Tore für die Hornets. Foto: /Herbert Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen besiegen Frisch Auf Göppingen II im Derby mit 29:25. Das Team hält dabei die Konzentration hoch.















Ostfildern - Das war mal ein Ausrufezeichen: Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben am Freitagabend das Derby gegen Frisch Auf Göppingen II mit 29:25 (15:12) gewonnen. Den Grundstein im Spiel Achter gegen Fünfter der Tabelle legten die Hornets bereits in der ersten Hälfte – in der 20. Minute stand es 10:5. Und auch von den großen Verletzungssorgen ließen sie sich nicht beeindrucken. Es sprangen eben andere in die Bresche. Die 19-jährige Annika Distel etwa erzielte acht Tore. Im Innenblock und am Kreis überzeugte die B-Jugendspielerin Greta Fündling.