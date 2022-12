1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen gewinnen gegen Aufsteiger TSV EBE Forst United mit 30:26 – machen den Sack aber erst am Ende der Partie wirklich zu.















„Es hätten schon ein paar Tore mehr sehr dürfen“, sagte Veronika Goldammer. die Trainerin der Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen nach dem 30:26 (14:14)-Sieg beim überforderten Aufsteiger TSV EBE Forst United. 30 Tore auswärts zu erzielen, habe man sich vorgenommen. Aber 26 zu bekommen – davon war Goldammer nicht so begeistert. „Es war leider wie oft in solchen Spielen, dass man den Gegner mit seinen bislang zwei Pluspunkten auf dem Konto einfach unterschätzt hat“, resümierte die Trainerin.

Besonders am Anfang der Partie war die Konzentration bei den Gästen nicht besonders hoch – und die Nellingerinnen bekamen mit einem 3:6-Rückstand (9. Minute) postwendend die Quittung. Goldammer zückte folgerichtig die grüne Karte – mit Erfolg. Bis zur Pause hatten die Gäste immerhin auf 14:14 egalisiert. Nach der Pause drückte Nellingen aus einer sicheren Abwehr heraus aufs gewohnte Tempo, schaffte es aber erst nach dem 22:22 (46.) sich abzusetzen. Der Knackpunkt für Goldammer war, dass das Team in Unterzahl auf 26:23 (49.) – Hanna Hojczyk hatte zwei Mal getroffen – erhöhte.

„Unterm Strich sind wir zufrieden“, so die Nellingerin – auch mit dem bisherigen Saisonverlauf. Für die derzeit viertplatzierten Hornets (14:8 Punkte) steht nun noch vor der Winterpause die wichtige Partie gegen den Fünften SV Allensbach (12:8) an. „Es läuft alles nach Plan, wir wollen das Jahr mit einem Sieg gegen Allensbach beenden“, kündigt die Trainerin an.

TV Nellingen: David, Hoke; Aller, Distel (6), Hojczyk (12), Kindermann, Taeger (1), Baur (3/1), Leukert (6), Gaiser, Allgaier (1), Müller (1/1).