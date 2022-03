1 Simon Baumgarten hat, wie er sagt, „einfach noch Bock auf Handball“. Foto: Baumann

Der frühere Handball-Profi Simon Baumgarten könnte in der nächsten Saison auf seinen jetzigen Klub treffen. Er wechselt vom VfL Waiblingen zum TV Plochingen.















Er hat, wie er sagt, „noch Bock auf Handball“ – und der TV Plochingen hat offensichtlich Bock auf ihn. Simon Baumgarten verstärkt in der nächsten Saison den TVP, ganz gleich in welcher Spielklasse. Der 36-jährige Kreisläufer, der von 2004 bis 2019 für den TVB Stuttgart unter anderem in der Bundesliga gespielt hat, stößt vom Württembergligisten VfL Waiblingen zum Team von Trainer Christian Hörner, das sich in der Abstiegsrunde behaupten muss, um mit Baumgarten in der 3. Liga weiterspielen zu können. Gelingt dies nicht, ist es wahrscheinlich, dass es für den Neuen ein Wiedersehen mit seinem bisherigen Verein gibt. Die Waiblinger stehen auf Platz eins und Baumgarten geht davon aus, „dass es mit dem Aufstieg in die BWOL klappt“.