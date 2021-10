1 Der neue Coach des TV Plochingen: Christian Hörner. Foto: Pressefoto Baumann

Der TV Plochingen holt Christian Hörner als Nachfolger von Michael Schwöbel für sein Drittliga-Team. Am Sonntag geht’s zuhause gegen den TV Willstätt.















Link kopiert

Plochigen - Das ist dann doch mal ziemlich flott über die Bühne gegangen: Nach der Trennung von Michael Schwöbel konnte der Handball-Drittligist TV Plochingen Christian Hörner als neuen Chef-Trainer gewinnen. Der 41-Jährige wurde schon am Donnerstagabend seiner neuen Mannschaft vorgestellt und gibt sein Debüt auf der Bank am Sonntag (Anpfiff: 17.30 Uhr) im Spiel gegen den TV Willstätt vor heimischem Publikum in der Schafhausäckerhalle.