1 Bleiben ein Trainerteam: Markus Locher (rechts) und Alexander Trost (kniend). Foto: /Robin Rudel

Der Trainer geht im Sommer beim TSV Neuhausen in seine 21. Saison. Pünktlich zum Start in die Abstiegsrunde verlängern auch Alexander Trost und elf Spieler.















Markus Locher muss kurz überlegen. „Das müsste 2002 gewesen sein“, sagt er dann. Da fing alles an mit Locher und dem TSV Neuhausen. Das bedeutet, dass er bereits seit 20 Jahren in verschiedenen Konstellationen als Trainer für den Verein tätig ist. Und es ist noch lange nicht Schluss. Wie sein aktueller Mit-Coach Alexander Trost und ein großer Teil der Mannschaft hat Locher auch für die kommende Saison zugesagt. Pünktlich zum Start in die Abstiegsrunde der 3. Liga, die für die Neuhausener am Samstag (19 Uhr) mit dem Spiel bei der HSG Bieberau/Modau in der Nähe von Darmstadt beginnt, herrscht also Klarheit. Und Kontinuität. Locher ist sie in Person.