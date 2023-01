1 Die Maddogs brauchen jeden Punkt für den Klassenverbleib. Foto: dpa/Ronald Wittek

Am Samstag gegen Tabellenführer HC Oppenweiler/Backnang soll es für die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen nicht nur warme Worte geben.















Lob vom Gegner haben sie immer wieder mal bekommen: vom VfL Pfullingen, vom TSB Heilbronn-Horkheim und zuletzt auch vom TuS Fürstenfeldbruck. Mit den Punkten hat es für die Handballer des TSV Neuhausen gegen die Großen der 3. Liga hingegen zumeist gehapert. An diesem Samstag (19.30 Uhr) soll es in der heimischen Egelsee-Sporthalle aber nicht nur schöne Worte, sondern auch was Zählbares geben. Wobei die Aufgabe für die Maddogs nicht einfacher wird als zuletzt.