1 Nellingens Kapitänin Linda Leukert setzt sich gegen zwei HSG-Spielerinnen durch. Foto: /Herbert Rudel

Die Hornets schlagen Aufsteiger HSG Leinfelden-Echterdingen mit 31:23.















Derbys, sagt man, haben ihre eigenen Gesetze. Dieses Nachbarschaftsduell der 3. Handball-Liga der Frauen aber folgte vor allem dem Gesetz von Favorit und Außenseiter: Der TV Nellingen setzte sich am Donnerstagabend deutlich mit 31:23 (21:10) gegen Aufsteiger HSG Leinfelden-Echterdingen durch. Im zweiten Durchgang verhinderte die mit vier früheren Nellingerinnen besetzte HSG zumindest ein Debakel.

Während es für die Nellingerinnen der dritte Erfolg in Serie und der fünfte im siebten Saisonspiel war, bleibt Leinfelden-Echterdingen ohne Saisonsieg und geht schweren Zeiten entgegen.

Das Spiel ging von Anfang an in eine Richtung – und die Gästefans in der Sporthalle 1 hatten keinen Spaß. Annika Distel, die am Ende auf sieben Tore kam, traf nach gut einer Minute zum 1:0 für die Hornets, nachdem zehn Minuten gespielt waren, stand es bereits 10:2 und zur Pause 21:10. Die Sache war da schon gelaufen.

Der zweite Durchgang war deutlich ausgeglichener. Kurz vor Schluss verkürzte Leinfelden-Echterdingen noch einmal mit drei Toren in Folge, unter anderem durch den fünften Treffer der früheren Nellingerinnen Leonie Strack. Das allerletzte Tor aber erzielte Nellingens Finja Taeger zum 31:23-Endstand.