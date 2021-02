1 Kyra Teixeira da Silva steht ab der kommenden Saison für den TV Nellingen auf dem Spielfeld. Foto: Ralph Steinemann

Kyra Teixeira da Silva sucht bei den Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen neue Impulse.

Ostfildern - Bevor sie zum Handball kam, machte Kyra Teixeira da Silva die Kampfkunst Aikido. „Mein Papa wollte, dass ich mich verteidigen kann“, sagt die 26-Jährige, die zur kommenden Saison vom Zweitligisten VfL Waiblingen zu den Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen wechselt. Einzelsportarten waren dann nichts für die junge Teixeira da Silva, aber wehrhaft ist sie geblieben: „Ich bin ein Kampftier in der Abwehr, ich habe in der vorherigen Saison in Waiblingen fast ausschließlich in der Abwehr gespielt. Das macht mir am meisten Spaß.“ Im Rückraum kam die 1,83 Meter große Spielerin mehr zum Einsatz als Rechtsaußen in der Offensive. „Aber mir liegt auch das Tempospiel, die zweite Welle. Ich kann auch sehr gut Druck machen für die Spielerinnen neben mir.“