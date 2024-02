Handball – 3. Liga: Kampf und Wille reichen für TVN nicht aus

1 Nellingens Lilly Allgaier treibt das Foto: /Robin Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen verlieren trotz einer kampfstarken Leistung im Derby gegen den TSV Wolfschlugen schlussendlich mit 23:27.











Es war viel geboten in der Sporthalle 1 in Ostfildern als die abstiegsbedrohten Handballerinnen des TV Nellingen (Platz zehn) in der Drittliga-Begegnung auf den Viertplatzierten TSV Wolfschlugen trafen, denn neben dem mit Vorfreude erwarteten Derby waren auch einige ehemalige TVN-Spielerinnen in der Halle, die vom Verein eingeladen worden waren – und im VIP-Bereich das Spielgeschehen verfolgten. Die Sporthalle war mit 500 Zuschauern gut gefüllt und die beiden Fanlager bekamen von Anfang an eine spannende sowie umkämpfte Partie zu sehen, bei der die Nellingerinnen bis zur 51. Minute führten, ehe Wolfschlugen das Ruder dann doch herumriss und am Ende verdient mit 27:23 (9:9) gewann.