1 Stephanie Frick Foto: /Herbert Rudel

Die Spielführerinnen Denise Kunicke und Stephanie Frick blicken gemeinsam auf das Drittligaderby zwischen Nellingen und Wolfschlugen.















Ostfildern - Stephanie Frick ist sozusagen die personifizierte Verbindung zwischen den Handball-Frauen des TV Nellingen und des TSV Wolfschlugen. Sie wurde in der – schon lange nicht mehr bestehenden – Jugend-Spielgemeinschaft der beiden Vereine ausgebildet, lief für das zweite Nellinger Team auf und kehrte später nach Wolfschlugen zurück – über die Station VfL Waiblingen, was sie ebenfalls mit einigen Spielerinnen in beiden Clubs gemeinsam hat. Sie ist eine von fünf Handballerinnen mit Nellinger Vergangenheit im Wolfschlugener Kader, wenn an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) der TVN und die Wolfschlugenerinnen zum Drittliga-Derby aufeinandertreffen.